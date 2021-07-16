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أستاذ هندسة: نسعى للدخول ضمن المراكز الـ10 الأولى بالتقرير الدولي للطرق

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علق عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق، على قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفقد مشروعات تطوير شبكة محاور وطرق الساحل الشمالي صباح اليوم الجمعة.

وقال "أبو خضرة" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الجمعة إن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لتطوير شبكات الطرق على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف أن هذا التطوير يأتي ضمن المشروع القومي لتطوير الطرق والذي يتضمن أكثر من 7000 كيلو متر وهو ما أدى إلى تقدم مصر من المركز الـ118 إلى المركز 28.

وأشار إلى أن مصر تسعى إلى الدخول ضمن الـ10 مراكز الأولى في التقرير الدولي للطرق وذلك بعد انتهاء المشروع القومي للطرق وعمل منظومة المراقبة والطرق الذكية.

كان صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي قام بجولة تفقدية صباح اليوم الجمعة شملت شبكة الطرق الجديدة لمنطقة الساحل الشمالي ومحاور ربطها بمدن ومحافظات القاهرة والدلتا، بما في ذلك التطوير الجاري لطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بطول ١٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية في كل اتجاه وكذلك تطوير محور الضبعة بطول ٢٦٠ كم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي حتي مطار العلمين، وتطوير ورفع كفاءة طريق وادي النطرون العلمين بطول ۱۳۰ کم ليصبح ۸ حارة مرورية لكل اتجاه.

وقد وجه الرئيس بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق بالساحل الشمالي وكذلك القطاع الجنوبي له لتصبح شرايين حياة تتكامل مع المشروعات القومية الضخمة الجارية في تلك المنطقة مثل مشروع الدلتا الجديدة للإنتاج الزراعي ومدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة ومطار العلمين ورأس الحكمة والمنتجعات السياحية الممتدة الي محافظة مطروح وذلك لاستيعاب الحركة المرورية والتجارية المتوقع زيادتها نتيجة التنمية الشاملة التي تشهدها تلك البقعة الجغرافية من الجمهورية.

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