مرسيدس تعلن تفصايل سيارتها الجديدة "AMG SL رودستر"

أعلنت عملاقة الصناعة السيارات الألمانية، شركة مرسيدس، عن تفاصيل داخلية سيارتها الرياضية المنتظرة " AMG SL ردوستر "، وذلك قل إطلاقها بشكل رسمي، ونقدم لكم مواصفات السيارة الجديدة من الداخل





تأتي داخلية S-Class الجديدة إلى شقيقتها SL وتوفر الشاشة الوسطية العائمة وعجلة القيادة الجديدة. بالطبع ستوفر SL أفخم المواد والتشطيبات المتوفرة في سيارات مرسيدس إلى جانب.



