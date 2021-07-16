Advertisements

مرسيدس تعلن تفصايل سيارتها الجديدة "AMG SL رودستر"

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:39 م
AMG SL رودستر
AMG SL رودستر
Advertisements
أعلنت عملاقة الصناعة السيارات الألمانية، شركة مرسيدس، عن تفاصيل داخلية سيارتها الرياضية المنتظرة "AMG SL ردوستر"، وذلك قل إطلاقها بشكل رسمي، ونقدم لكم مواصفات السيارة الجديدة من الداخل

تأتي داخلية S-Class الجديدة إلى شقيقتها SL وتوفر الشاشة الوسطية العائمة وعجلة القيادة الجديدة. بالطبع ستوفر SL أفخم المواد والتشطيبات المتوفرة في سيارات مرسيدس إلى جانب.

كما ستحصل السيارة على نظام الدفع الكلي AMG 4MATIC+ وستوفر العديد من المحركات تشمل محرك V6 واحد على الأقل إلى جانب خيارات متعددة من محركات V8، كما ستأتي بهيكل أخف وأصلب، ويتوقع أن توفر الفئة الأعلى ما يصل لـ800 حصان!

أخبار تهمك

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة

عاجل.. نجم كايزر تشيفز يوجه رسالة نارية إلى الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعة و 14 دقيقة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن مُعلق مباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

"مصر لن تركع".. هل تنجح سياسة "الخط الأحمر" في حل أزمة سد النهضة؟

منذ 39 دقيقة

كارتيرون يتمسك بضم جلاد الحراس

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

02:40 م

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

04:49 م

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

05:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس