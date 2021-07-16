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مرسيدس تعلن تفصايل سيارتها الجديدة "AMG SL رودستر"
الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:39 م
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أعلنت عملاقة الصناعة السيارات الألمانية، شركة مرسيدس، عن تفاصيل داخلية سيارتها الرياضية المنتظرة "AMG SL ردوستر"، وذلك قل إطلاقها بشكل رسمي، ونقدم لكم مواصفات السيارة الجديدة من الداخل
تأتي داخلية S-Class الجديدة إلى شقيقتها SL وتوفر الشاشة الوسطية العائمة وعجلة القيادة الجديدة. بالطبع ستوفر SL أفخم المواد والتشطيبات المتوفرة في سيارات مرسيدس إلى جانب.
كما ستحصل السيارة على نظام الدفع الكلي AMG 4MATIC+ وستوفر العديد من المحركات تشمل محرك V6 واحد على الأقل إلى جانب خيارات متعددة من محركات V8، كما ستأتي بهيكل أخف وأصلب، ويتوقع أن توفر الفئة الأعلى ما يصل لـ800 حصان!
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