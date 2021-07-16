شركة صينية تتصدر قائمة أكبر شركات صناعة الصلب حول العالم

تجاوزت شركة مجموعة (باوو)) الصينية للصلب شركة صناعة الصلب العملاقة ((آرسيلور ميتال)) التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها لتصبح أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم من حيث الحجم في عام 2020، وهي أول شركة صينية تتصدر قائمة شركات صناعة الصلب العالمية، وفقا لما ورد في تقرير صدر مؤخرا عن ((نيكاي آسيا)).

وارتفع إنتاج ((باوو)) من الصلب الخام بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 115.29 مليون طن العام الماضي، مدفوعا جزئيا باستحواذها على مجموعة تاييوان للحديد والصلب، حسبما نقل التقرير عن إحصائيات جمعية الصلب العالمية.

ويوجد الآن سبعة من أكبر 10 شركات منتجة في العالم في الصين، مع صعود مجموعة ((إتش بي آي إس)) الصينية ومجموعة ((جيانغسو شاقانغ)) إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي، من المركزين الرابع والسادس في عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء اللاعبين الصينيين استفادوا من الطلب والحجم المحليين الهائلين، مما أعطاهم ميزة من حيث الربحية. وبفضل التعافي الاقتصادي المبكر للصين، سجل الإنتاج الشهري للصلب الخام في الصين أرقاما قياسية ثلاث مرات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها شركة ((آرسيلور ميتال)) المركز الأول منذ عام 2001، حيث انخفض إنتاجها بنسبة 19 في المائة بسبب كوفيد-19. كما تراجعت شركة ((نيبون ستيل)) اليابانية من المركز الثالث إلى المركز الخامس، وفقا للتقرير.