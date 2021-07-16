Advertisements

شركة صينية تتصدر قائمة أكبر شركات صناعة الصلب حول العالم

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
Advertisements

 تجاوزت شركة مجموعة (باوو)) الصينية للصلب شركة صناعة الصلب العملاقة ((آرسيلور ميتال)) التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها لتصبح أكبر شركة لصناعة الصلب في العالم من حيث الحجم في عام 2020، وهي أول شركة صينية تتصدر قائمة شركات صناعة الصلب العالمية، وفقا لما ورد في تقرير صدر مؤخرا عن ((نيكاي آسيا)).

وارتفع إنتاج ((باوو)) من الصلب الخام بنسبة 21 في المائة ليصل إلى 115.29 مليون طن العام الماضي، مدفوعا جزئيا باستحواذها على مجموعة تاييوان للحديد والصلب، حسبما نقل التقرير عن إحصائيات جمعية الصلب العالمية.

ويوجد الآن سبعة من أكبر 10 شركات منتجة في العالم في الصين، مع صعود مجموعة ((إتش بي آي إس)) الصينية ومجموعة ((جيانغسو شاقانغ)) إلى المركزين الثالث والرابع على التوالي، من المركزين الرابع والسادس في عام 2019.

وأشار التقرير إلى أن هؤلاء اللاعبين الصينيين استفادوا من الطلب والحجم المحليين الهائلين، مما أعطاهم ميزة من حيث الربحية. وبفضل التعافي الاقتصادي المبكر للصين، سجل الإنتاج الشهري للصلب الخام في الصين أرقاما قياسية ثلاث مرات العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه هي المرة الأولى التي تفقد فيها شركة ((آرسيلور ميتال)) المركز الأول منذ عام 2001، حيث انخفض إنتاجها بنسبة 19 في المائة بسبب كوفيد-19. كما تراجعت شركة ((نيبون ستيل)) اليابانية من المركز الثالث إلى المركز الخامس، وفقا للتقرير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صناعة الصلب حول العالم صناعة الصلب شركات الصينية وصناعة الصلب

أخبار تهمك

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 12 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 6 دقيقة

"مصر لن تركع".. هل تنجح سياسة "الخط الأحمر" في حل أزمة سد النهضة؟

منذ 42 دقيقة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الكشف عن مُعلق مباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 33 دقيقة

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعة و 17 دقيقة

كارتيرون يتمسك بضم جلاد الحراس

منذ ساعة و 28 دقيقة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

مدينة خليفة الصناعية وموانئ أبوظبى تعزز العلاقات التجارية مع الصين

إيست هوب الصينية تدرس استثمار 10 مليارات دولار في دولة الإمارات

تراجع انتاج اليابان من الصلب الخام بنسبة 23.5%

8.7 % تراجع في انتاج الصلب العالمي في مايو

الأسهم الأوروبية تتعافى من خسائر الأسبوع الماضي

"الصين" تمنع واردات النفايات الصلبة من دخول البلاد بداية 2021

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

02:40 م

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس