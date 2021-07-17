حرارة تصل 45 درجة.. تفاصيل الـ48 ساعة الأخيرة من الموجة الحارة

لم يتبق سوى يومين على انتهاء الموجة الحارة، التي بدأت أمس الجمعة، وتستمر على مدار 72 ساعة، والتي ترتفع خلالها درجات الحرارة مسجلة قيما أعلى من القيم والمعدلات الطبيعية، لتصل درجة الحرارة المحسوسة في بعض المناطق إلى 45 درجة.





ووفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تبدأ الموجة الحارة في الانكسار، اعتبارا من يوم الإثنين، الذي يشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة.





فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" لمتابعيها حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال الفترة من يوم السبت 17 يوليو 2021، وحتى يوم السبت 24 يوليو 2021، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





بالنسبة لطقس اليوم السبت، وغدا الأحد، يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وجميع الأنحاء.





يوم السبت 17 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.





يوم الأحد 18 يوليو 2021:

- تكون درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري 39 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 41 درجة، والسواحل الشمالية 33 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 35 درجة، وجنوب سيناء 41 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 43 درجة، وشمال الصعيد 42 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 44 درجة، وجنوب الصعيد 44 درجة، بينما تكون درجة الحرارة المحسوسة 45 درجة.





واعتبارا من يوم الإثنين 19 يوليو 2021، تنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





ويكون متوسط درجات الحرارة العظمى المتوقعة والمحسوسة في الظل، ومتوسط نسبة الرطوبة على النحو التالي:





- تتراوح درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري بين 36 درجة و37 درجة، وتتراوح درجة الحرارة المحسوسة بين 38 درجة و39 درجة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا بين 80% و82%، والصغرى نهارا بين 30% و35%.





- تتراوح درجات الحرارة المتوقعة على السواحل الشمالية بين 30 درجة و31 درجة، وتتراوح درجة الحرارة المحسوسة بين 33 درجة و34 درجة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا بين 90% و92%، والصغرى نهارا بين 40% و45%.





- تتراوح درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والوجه البحري بين 36 درجة و37 درجة، وتتراوح درجة الحرارة المحسوسة بين 38 درجة و39 درجة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا بين 80% و82%، والصغرى نهارا بين 30% و35%.





- تتراوح درجات الحرارة المتوقعة على جنوب سيناء بين 39 درجة و40 درجة، وتتراوح درجة الحرارة المحسوسة بين 41 درجة و42 درجة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا بين 55% و60%، والصغرى نهارا بين 30% و35%.





- تتراوح درجات الحرارة المتوقعة على شمال الصعيد بين 38 درجة و39 درجة، وتتراوح درجة الحرارة المحسوسة بين 40 درجة و41 درجة، بينما تتراوح نسبة الرطوبة العظمى ليلا بين 40% و50%، والصغرى نهارا بين 25% و30%.



