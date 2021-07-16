Advertisements

موعد مباراة روما الأولى في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد 2021 - 2022

الجمعة 16/يوليو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
محمد نادر
Advertisements


كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسميا ، عن جدول منافسات "الكالتشيو" للموسم المقبل 2021 - 2022.
ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد 2022 في 22 أغسطس المقبل، على أن ينتهي في 22 مايو 2022.

وكان إنتر ميلان قد حسم لقب النسخة الماضية من الكالتشيو بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات، واضعاً حدا لهيمنة يوفنتوس على لقب الدوري في الأعوام التسعة الأخيرة.

 ويستهل روما مشواره في الدوري بلقاء فيورنتينا على ملعب الاولمبيكو، في أول ظهور للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو مع ذئاب العاصمة.

جدير بالذكر أن فريق روما أنهى الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 62 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كره القدم روما بالموسم الجديد 2021 - 2022

أخبار تهمك

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ أقل من نصف ساعة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يتمسك بضم جلاد الحراس

منذ ساعة و نصف

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعة و 18 دقيقة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن مُعلق مباراة الأهلي وكايرز تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 20 ساعة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ نصف ساعة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 12 ساعة

"مصر لن تركع".. هل تنجح سياسة "الخط الأحمر" في حل أزمة سد النهضة؟

منذ 43 دقيقة

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على أول 10 مباريات لروما في الكالتشيو.. الديربي في الجولة السابعة

أول 10 مباريات لنادي إنتر ميلان في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد

قرعة الكالتشيو.. أول 5 مباريات لنابولي في الدوري الإيطالي

مواعيد مباريات القمة في الدوري الإيطالي 2019/2020

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل قمة يوفنتوس ولاتسيو

إنتر ميلان يخشى مغامرات ليفركوزن في الدوري الأوروبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:52 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

05:42 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

02:40 م

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس