ليبيا تؤكد أمام مجلس الأمن على ضرورة طرد المرتزقة (فيديو)

تأكيد ليبي أمام مجلس الأمن الدولي على ضرورة طرد كافة المرتزقة من الأراضي الليبية.





وأكد رئيس حكومة الوحدة في كلمته أمام مجلس الأمن أن ليبيا تعيش بارقة أمل للخروج من النفق المظلم الذي تمر به، مشددا على أن خروج المرتزقة يعتبر من أهم ما يواجه الدولة مؤكدا أن استمرار تواجدهم بات يشكل خطراً على العملية السياسة، حسبما جاء بمنصة "مداد نيوز" السعودية.





ورغم الدعوات الليبية المتكررة لسحب المرتزقة والميليشيات إلا أن تركيا تصر على عدم سحبهم بل تعمل على استبدال المرتزقة وإرسال المزيد من المقاتلين والأسلحة ليبلغ التواجد التركي في ليبيا أكثر من 13 ألف مرتزق وجندي.