عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

أعلن حسن لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شوؤن نادي الزمالك، تصعيد ملف الدولي التونسي فرجاني إلى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وأصدر الزمالك بيانًا أكد فيه أن اللجنة رفعت ملف اللاعب بالكامل إلى الفيفا للفصل في موقفه إذ لم يستكمل عقده ع النادي حتى نهاية الموسم في مصر.





وأشار النادي إلى أن اللجنة تستند إلى خطاب اتحاد الكرة الذي يؤكد فيه بأن الموسم سينتهي في 26 أغسطس المقبل وكذلك تأكيدات الفيفا بهذا الشأن.



