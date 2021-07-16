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موعد عودة بن شرقي لتريبات الزمالك
الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:09 م
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يعود المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة غدا السبت قادما من بلاده بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها، على أن ينتظم في مران الفريق غدا بصورة طبيعية .
واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب حسن الشاذلي بنادي الترسانة استعدادا لمباراة غزل المحلة المقرر لها في الثالث من أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وكان الفريق قد حصل على راحة 11 يوما في ظل عدم ارتباط الفريق بمباريات رسمية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريبه حتى يوم الاثنين المقبل ، على ملعب الترسانة قبل أن يحصل اللاعبون على راحة يوم الثلاثاء وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك، على أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ابتداء من يوم الأربعاء المقبل بالإسكندرية
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