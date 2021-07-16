صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

بدأ نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، في المفاوضات مع نادي بيراميدز سبورت، لإجراء صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





ويسعى نادي الزمالك للتعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق، من أجل تدعيم خط الوسط بعد رحيل التونسي فرجاني ساسي بصفة رسمية.





ومن المنتظر أن يعرض الفارس الأبيض، خدمات محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق، مقابل التوقيع مع دونجا في صفقة تبادلية بالموسم الجديد.





ويأتي قرار الزمالك في إدخال أبو جبل ضمن الصفقة التبادلية، من أجل تحقيق رغبته في الرحيل بالموسم الجديد، وهو نفس الأمر لفريق بيراميدز الذي يسعى لتعويض أحمد الشناوي، الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



