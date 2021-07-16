موعد مباراة نابولي الأولى في الدوري الإيطالي بالموسم الجديد 2021 - 2022









كشفت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسميا ، عن جدول منافسات "الكالتشيو" للموسم المقبل 2021 - 2022.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد 2022 في 22 أغسطس المقبل، على أن ينتهي في 22 مايو 2022.





وكان إنتر ميلان قد حسم لقب النسخة الماضية من الكالتشيو بعد غياب دام لأكثر من عشر سنوات، واضعاً حدا لهيمنة يوفنتوس على لقب الدوري في الأعوام التسعة الأخيرة.





ويبدأ نابولي مع فريقه الجديد لوتشانوسباليتي الموسم الجديد، بمواجهة فريق فينيسيا الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء، وهو الفريق الذي دربه منذ موسمين.



