"تموين البحيرة" لـ"الفجر": مستمرون في افتتاح معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (فيديو)





قال المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقامت الشركة العامة لمجمعات البحيرة بتوفير السلع الاستهلاكية بفروعها المنتشرة بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع.وأوضح "الخضر" في لقاءه لبوابة "الفجر" أنه تم تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحلات العامة والجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والخضروات، بالاشتراك مع مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وذلك للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقوانين والقرارات التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وللتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة داخل المجازر الحكومية.مشيرا إلي تكثيف تواجد مفتشي التموين بالشوارع والأسواق والمحلات العامة مع وقف جميع الإجازات لمفتشي التموين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك للحفاظ علي الأسعار وتوفير كافة الاحتياجات من اللحوم بأسعار معتدلة، وكذا المرور على شركات الجملة لتوزيع السلع الغذائية والتجار التموينيين للتأكد من انتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها والتوزيع على أصحاب البطاقات بالكميات والأسعار المقررة.كما أكد "الخضر" علي تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من توافر حصة يوميا بالمخابز البلدية ومراقبة مدي كفاءة أرصدة الدقيق البلدي 82٪ للمخابز، بالإضافة إلي تكثيف المرور على جميع محطات خدمات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الوقود واسطوانات البوتاجاز لزيادة استهلاك هذه السلع خلال فتره عيد الأضحى ولزيادة أعداد الوافدين من المحافظات الأخرى لاستخدام الطرق الساحلية وأماكن المصايف مرورا بالبحيرة والعمل على تلافي أي أزمة قبل حدوثها.كان محافظ البحيرة، افتتح معرضاُ للسلع الغذائية واللحوم نظمته مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بأرض المعارض أمام سينما النصر بدمنهور استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما سيتم افتتاح عدد 3 معارض كبرى للسلع الغذائية واللحوم بمراكز أبو حمص وكفر الدوار وإيتاي البارود.حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين والتي تبدأ من 100جنيه للبقرى والضأن واللحوم السوداني 85 جنيه والماعز بداية من 100 جنية واللحوم المجمدة البرازيلي بمبلغ 60 جنية، وتبلغ نسب التخفيض في السلع والمنتجات الغذائية من 20 إلي 25% والسكر 6 جنية للكيلو والأرز 6 جنية للكيلو والمكرونة 6 جنية للكيلو والزيت لتر كامل 20 جنية والسمنة 2 كيلو جرام 38 جنية، بالإضافة إلي عرض شنطة سلع غذائية بقيمة 30 جنية.وتفقد المحافظ اللحوم المعروضة وأشاد بجودتها وأسعارها الاقتصادية الملائمة ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم، ووجه باستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يوميًا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلي أنه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح العديد من المعارض المماثلة بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.وخلال جولته، قدم محافظ البحيرة التهنئة للرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية واستمرار مسيرة التنمية والإنجازات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.