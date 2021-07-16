Advertisements

"تموين البحيرة" لـ"الفجر": مستمرون في افتتاح معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال المهندس مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن المديرية أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وقامت الشركة العامة لمجمعات البحيرة بتوفير السلع الاستهلاكية بفروعها المنتشرة بالمحافظة، لتلبية احتياجات المواطنين من السلع.

وأوضح "الخضر" في لقاءه لبوابة "الفجر" أنه تم تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحلات العامة والجزارة وثلاجات حفظ اللحوم والخضروات، بالاشتراك مع مباحث التموين، ومديريتي الصحة والطب البيطري، وذلك للتأكد من مطابقة السلع المعروضة للقوانين والقرارات التموينية من حيث مصدرها وتاريخ الإنتاج والصلاحية ووجود فواتير تفيد مصدر السلع وللتأكد من أن اللحوم المعروضة صالحة للاستهلاك الآدمي ومذبوحة داخل المجازر الحكومية.

مشيرا إلي تكثيف تواجد مفتشي التموين بالشوارع والأسواق والمحلات العامة مع وقف جميع الإجازات لمفتشي التموين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ومتابعة زيادة المعروض من اللحوم الحمراء قبل عيد الأضحى المبارك للحفاظ علي الأسعار وتوفير كافة الاحتياجات من اللحوم بأسعار معتدلة، وكذا المرور على شركات الجملة لتوزيع السلع الغذائية والتجار التموينيين للتأكد من انتظام ورود السلع التموينية والإعلان عنها والتوزيع على أصحاب البطاقات بالكميات والأسعار المقررة.

كما أكد "الخضر" علي تكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتأكد من توافر حصة يوميا بالمخابز البلدية ومراقبة مدي كفاءة أرصدة الدقيق البلدي 82٪ للمخابز، بالإضافة إلي تكثيف المرور على جميع محطات خدمات الوقود ومستودعات البوتاجاز للتأكد من توافر الوقود واسطوانات البوتاجاز لزيادة استهلاك هذه السلع خلال فتره عيد الأضحى ولزيادة أعداد الوافدين من المحافظات الأخرى لاستخدام الطرق الساحلية وأماكن المصايف مرورا بالبحيرة والعمل على تلافي أي أزمة قبل حدوثها.

كان محافظ البحيرة، افتتح معرضاُ للسلع الغذائية واللحوم نظمته مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بأرض المعارض أمام سينما النصر بدمنهور استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما سيتم افتتاح عدد 3 معارض كبرى للسلع الغذائية واللحوم بمراكز أبو حمص وكفر الدوار وإيتاي البارود.

حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين والتي تبدأ من 100جنيه للبقرى والضأن واللحوم السوداني 85 جنيه والماعز بداية من 100 جنية واللحوم المجمدة البرازيلي بمبلغ 60 جنية، وتبلغ نسب التخفيض في السلع والمنتجات الغذائية من 20 إلي 25% والسكر 6 جنية للكيلو والأرز 6 جنية للكيلو والمكرونة 6 جنية للكيلو والزيت لتر كامل 20 جنية والسمنة 2 كيلو جرام 38 جنية، بالإضافة إلي عرض شنطة سلع غذائية بقيمة 30 جنية.

وتفقد المحافظ اللحوم المعروضة وأشاد بجودتها وأسعارها الاقتصادية الملائمة ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم، ووجه باستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يوميًا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلي أنه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح العديد من المعارض المماثلة بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.

وخلال جولته، قدم محافظ البحيرة التهنئة للرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية واستمرار مسيرة التنمية والإنجازات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

"تموين البحيرة" لـ"الفجر": مستمرون في افتتاح معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (فيديو)
"تموين البحيرة" لـ"الفجر": مستمرون في افتتاح معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (فيديو)
"تموين البحيرة" لـ"الفجر": مستمرون في افتتاح معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (فيديو)
"تموين البحيرة" لـ"الفجر": مستمرون في افتتاح معارض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة (فيديو)

أخبار تهمك

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 13 ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعتين و 43 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يتطلع لخطف نجم بيراميدز

منذ 37 دقيقة

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

06:31 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس