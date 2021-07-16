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فاو الصينية تصدر أكثر من 10 الالاف سيارة في الننصف الاول من 2021

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
وكالات
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قامت شركة مجموعة فاو المحدودة لتصنيع السيارات الرائدة في الصين بتصدير 10500 سيارة كاملة في النصف الأول من هذا العام 2021، بزيادة 130 في المائة على أساس سنوي، حسبما قالت الشركة يوم الخميس.

وسجل حجم صادرات الشركة زيادة سنوية بنسبة 175 في المائة خلال هذه الفترة لتصل إلى 240 مليون دولار أمريكي.

ومن بين المنتجات المصدرة، كانت السيارات التي تحمل علامة هونغتشي الأكثر شعبية لدى الأسواق الخارجية. وحتى الآن، تم تصدير سيارات فاو الراقية التي تمثلها هونغتشي إلى دول مثل روسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا.

ومن المتوقع أن تصدر فاو ما مجموعه 23500 سيارة هذا العام، بقيمة تصدير 500 مليون دولار أمريكي، بزيادة 102 بالمائة على أساس سنوي، حسبما قال يو بين نائب مدير شركة مجموعة فاو الصين للاستيراد والتصدير.

وتأسست مجموعة فاو المملوكة للدولة في عام 1953 ومقرها في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين، وتعرف باسم مهد صناعة السيارات في الصين.

 

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فاو الصينية سيارات في الصين تصدير السيارات

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