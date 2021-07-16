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مكبل الأيدي و الأرجل .. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل صندوق قمامة بالسلام

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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شهد شارع كمال حجازب بمنطقة الأربعين في السلام واقعة مأساوية حينما عثروا على جثة لشاب مكبل الأيدى والأرجل وموضوع ب"شوال" وملقى داخل أحدى صناديق القمامة.

قال شاهد عيان في تصريح خاص لبوابة "الفجر" إنه منذ عدة أيام في حوالى الساعة العاشرة صباحا حينما كان يقوم أحد عمال النظافة في أداء عمله، عثر على "شوال" ملقى داخل أحد صناديق القمامة ويخرج منه قدمه، فنادى على عمال الورش المجاورة والمارين في الشارع ومن ثم فتحوا "الشوال" وعثروا على جثة لشاب في العقد الثاني من عمره مكبل الأيدى والأرجل ولم ينبعث منه دماء مشيرا إلى أنه "ممكن يكون مشنوق علشان مفيش ولا نقطة دم طالعة منه".

وعلى الفور قاموا بتبليغ غرفة عمليات النجدة بالقاهرة الذين قاموا بإدخال العمال ليتمكنوا من معرفة هوية الجثة لكن لم يتمكن أحد من التعرف عليه، ونادى شاهد العيان بضرورة تدخل الحي لتنظيف المنطقة من القمامة.

وتابع شاهد العيان" للفجر":" مش أول مرة نلاقي جثة هنا مرمية وحاجات غريبة بنلاقيها.. محتاجين تدخل من الحي وينضفوا المنطقة".

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة السلام بلاغا من أهالي منطقة الأربعين بدائرة الأربعين، يفيد بالعثور جثة شاب بصندوق قمامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لشاب مكبل الأيدي والأرجل ملقي داخل صندوق القمامة، ويجرى تكثف جهود لسرعة كشف تفاصيل وملابسات الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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حوادث الفجر جثة مكبلة الأيدي والأرجل جثة السلام

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