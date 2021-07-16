أمين عام الاتحاد العربي للاسكواش: نراهن على نجاح البطوله العربية لأنها داخل مصر









تحت رعاية الاتحاد الدولي والعربي تستضيف مصر البطولة الدولية العربية المصرية للناشئين والناشئات عمومي رجال وسيدات للاسكواش





والتي من المقرر أن تقام علي ملاعب انديه بالم هيلز ونادي النادي بأكتوبر وبالتنسيق مع وزاره الشباب والرياضة المصرية في الفتره من ٣٠ يوليو الحال وحتي الخامس من اغسطس المقبل





وصرح المستشار أحمد حسن مدين امين عام الاتحاد العربي للاسكواش ونائب مدير البطوله أن هناك اهتمام كبير من أكثر من اثني عشر دولة عربية وأوروبية للاشتراك بالبطولة مشيرا ان عدد اللاعبين المتنافسين في البطوله يصل إلى٥١٠ لاعب ولاعبه





وأوضح أن منافسات البطولة سوف تكون بنظام المجموعات بوازع 4 أو 5 لاعبين ولاعبات في كل مجموعة وسيتم تصعيد اول الفائزين من كل مجموعه الي الدور الثاني والذي سيقام بنظام المغلوب.



