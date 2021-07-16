بعد تكريمه من السيسي.. معاون محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل مشروعات حياة كريمة



قال محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، إن التكريم الذي ناله أمس من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليس موجها له شخصيا ولكنه موجه لكل أبناء المحافظة عامة،وأبناء مركز مطوبس خاصة لأن المحافظة وجدت منهم كل الدعم في سبيل بدء تنفيذ المبادرة فكل أهالي مطوبس من مجتمع مدني ورجال أعمال وغيرهم إضافة لرئيس المدينة ونائب رئيس المدينة، وجدنا منهم كل التعاون، وكذلك المحافظ ونائبه.



وأضاف رأفت، أنه عمل منذ عام 2014 في المشروعات لم يجد دعم وتوجيهات مثلما يراه من الدولة ومن المحافظ ونائبه وكذلك مجلس الوزراء، فلم يجد عوائق أمامه، وكل الأمور تحل فورًا بعيد عن الروتين الذي كنا نعاني منها قبل ذلك، بل وجدنا متابعة مستمرة من كل الجهات المعنية ومن مجلس الوزراء.



وأضاف معاون محافظ كفر الشيخ،أن المحافظة تسير وفق اتجاهين تطوير عواصم المدن وهذا ما نشاهده من خلال اقامة 3 تجمعات سكنية والتي تسلمتها الهيئة الهندسية، لحل مشكلة الإسكان والتي دامت لعدد من السنوات بل سيتم بناء وحدات سكنية لمن يحتاجها كنظرة مستقبلية،بالإضافة للمحاور الجديدة التي تربط بين شرق وغرب العاصمة، إضافة للمشروعات التي سيتم افتتاحها قريبا.



وقال منسق حياة كريمة،إن المشروعات الجارية بقرى مطوبس بالنسبة إلى الصرف الصحي 7 مشروعات من أصل 12 مشروع في المرحلة الأولى بالإضافة إلى 35 مشروع بالمرحلة الثانية، ولدينا مشروعات مياه جاري العمل بها، وتم حصر المنازل التي سيتم تأهيلها وعددها 900 منزلًا، وهذا في ظل حصر دقيق وجه بها محافظ كفر الشيخ ونائبه، إضافة لمشروعات التجمعات الحكومية، وتحسين حالة المياه، توصيل الغاز الطبيعي لكل منزل، وغيرهم من الخدمات المتعددة والمشروعات التي تم إدراجها وجاري تنفيذها على مرحلتين، إضافة للإهتمام بالبدء للبدء في الصرف الصحي بالجزيرة الخضراء، والانتهاء من مدارس كانت سيتم الانتهاء منها بعد عدة أشهر.