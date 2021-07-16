ليلى علوي تعلن عن فيلمها "200 جنيه"

أعلنت الفنانة ليلى علوي عن فيلمها الجديد "200 جنيه" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتبت "علوي" تعليقا قائله: "يارب بالتوفيق لينا كلنا فيلم قصة 200 جنيه".



وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى حول 200 جنيه تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة.



