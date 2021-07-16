سياسي لبناني بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة: الكرة الآن بملعب رئيس الجمهورية (فيديو)

قال مصطفى علوش، عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل في لبنان، إن اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة أدى إلى تدهور إضافي للأحداث المتدهورة بالأساس في لبنان، مشيرًا إلى أن الحريري أخذ هذا القرار بعد عدم تمكنه من تشكيل الحكومة.



وأضاف "علوش" في اتصال هاتفي على فضائية "دي ام سي": "الكرة الآن أصبحت في ملعب مجلس النواب ورئيس الدولة، بتكليف شخصية جديدة تكون قادرة على تشكيل الحكومة خلال مدة أسبوع قبل عطلة عيد الأضحى وقبل الدعوات الفرنسية لإجراء مشاورات في الرابع من أغسطس المقبل".



وأشار إلى أن اختيار شخصية جديدة لتشكيل الحكومة سيبرز قدرة رئيس الجمهورية في إجراء استشارات سريعة لاختيار وتشكيل الحكومة الجديدة بسرعة قبل عطلة عيد الأضحى لو صدقت النوايا.



