"ياعراف" تريو يجمع أحمد سعد والتونسي نوردو وأحمد زعيم بحضور هشام عباس



تجربة مصرية شمال إفريقية جمعت الثلاثي احمد سعد وأحمد زعيم والمطرب التونسي نوردو في تجربة جديدة بعنوان "ياعراف" الأغنية من كلمات محمد الفقي،الحان احمد زعيم وتوزيع توما وإخراج ياسين حسن وتم تصويرها بين مصر والامارات ومن المتوقع طرحها خلال أيام.



وعقدت شركة "كامب" مؤتمرا صحفيا في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة أعلنت فيه عن الأغنية وقال المطرب التونسي نوردوا أنه سعيد لتواجده في الساحة الغنائية المصرية مع الثلاثي احمد سعد، نوردو،احمد زعيم وشركة كامب التي حرصت علي تقديم كل الامكانيات لخروج الأغنية بشكل متميز وخاصة أن الأغنية جديدة في تفاصيلها، ونوه إلي أنه يسعي للتواجد في مصر سواء في التمثيل أو الغناء.

أما احمد زعيم أكد أن الأغنية عرضها في البداية عليه الموزع توما ثم قام بتلحينها ولكن توما أصر علي أن اقدمها كمطرب واقترح اسم احمد سعد ثم تطورت الفكرة بمشاركة نوردو لتصبح أغنية عربية غير تقليدية.



أما المنتج ياسر القصراوي قال أن الشركة سعيدة بالتعاون مع نوردو وسيكون نجما في الساحة المصرية مثلما حقق نجومية في تونس وشمال أفريقيا والأغنية تم إنتاجها بميزانية كبيرة لكي تخرج بشكل متميز وهناك مشروعات أخري لنوردوا مع الشركة سيعلن عنها قريبا.



حرص المطرب هشام عباس علي تهنئة صناع الأغنية والتقط بعض الصور التذكارية معه، خاصة أن شركة كامب انتجت كليب "زحمة الايام" الذي شارك فيه مع النجوم حميد الشاعري،ايهاب توفيق،ومصطفي قمر.