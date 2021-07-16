منسق مؤسسة "حياة كريمة" بجنوب سيناء: تكريمى من السيسي وسام على صدري (فيديو)

أعرب جبريل فتيح، منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" في جنوب سيناء، عن سعادته بتكريمه بالأمس خلال المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة لتنمية الريف المصري.



وقال "فتيح" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة: "أنا كنت مبسوط جدا بتكريمي من الرئيس والتكريم كان بمثابة وسام على صدري، وبداية الانطلاق لمشوار جديد من الجد والاجتهاد ومحصلة لإنجازات تمت ومتابعة المشروعات التي تتم على ارض محافظة جنوب سيناء".



وأشار إلى ما تم إنجازه في محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع اللواء خالد فودة المحافظ والتي تمثلت في مشروعات محطات معالجة المياه المنتشرة في كل مدينة ومحطات الكهرباء بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تدعيم البنية التحتية وخطوط الصرف في المناطق العشوائية وتقديم المساعدات الغذائية.

