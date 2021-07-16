محمد أنور يفاجئ جمهوره بطرح أولى تجاربه الغنائية "انتو كلكو كده"

طرح الفنان محمد أنور منذ قليل أغنيته "انتو كلكو كده"، بالتعاون مع يسرا الجندي، والذي يعد أول عمل غنائي له، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وشارك "أنور" مقطع من فيديو أغنيته وكتب قائلا: "‎فيديو كليب أغنية انتوا كده كلكوا محمد أنور ويسرا الجندي‎الآن على قناتي الرسمية على يوتيوب 🎥🎶‎اللينك في البايو 👆🏻‎شكرًا لكل النجوم ضيوف الشرف اللي شرفونا في الأغنية ❤️".



اغنية "انتوا كدة كلكوا" من كلمات وألحان يسرا الجندى، توزيع أحمد وحيد (كينج)، إخراج أحمد عبدالوهاب.