"بيطري البحيرة" لـ"الفجر": فتح المجازر الحكومية لذبح أضاحي المواطنين بالمجان (فيديو)





أكد الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلي فتح المجازر الحكومية لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام العيد، وذلك بعد الكشف على عليها.وأوضح "عباسي" خلال لقاءه لبوابة "الفجر" أن اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة شدد على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم وحفاظًا على البيئة، بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه تم تكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وكذا تكثيف الحملات على محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة وذبحها بالمجازر الحكومية وتواجد وفرة من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة مع المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها.كما أضاف أن مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر قاموا بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بمديرية التموين ومباحث التموين والشرطة، بمراقبة الأسواق ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كان محافظ البحيرة، افتتح معرضاُ للسلع الغذائية واللحوم نظمته مديرية التموين بالتنسيق مع الغرفة التجارية بأرض المعارض أمام سينما النصر بدمنهور استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، كما سيتم افتتاح عدد 3 معارض كبرى للسلع الغذائية واللحوم بمراكز أبو حمص وكفر الدوار وإيتاي البارود.حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين والتي تبدأ من 100جنيه للبقرى والضأن واللحوم السوداني 85 جنيه والماعز بداية من 100 جنية واللحوم المجمدة البرازيلي بمبلغ 60 جنية، وتبلغ نسب التخفيض في السلع والمنتجات الغذائية من 20 إلي 25% والسكر 6 جنية للكيلو والأرز 6 جنية للكيلو والمكرونة 6 جنية للكيلو والزيت لتر كامل 20 جنية والسمنة 2 كيلو جرام 38 جنية، بالإضافة إلي عرض شنطة سلع غذائية بقيمة 30 جنية.وتفقد المحافظ اللحوم المعروضة وأشاد بجودتها وأسعارها الاقتصادية الملائمة ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم، ووجه باستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يوميًا مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرا إلي أنه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح العديد من المعارض المماثلة بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين.وخلال جولته، قدم محافظ البحيرة التهنئة للرئيس والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية واستمرار مسيرة التنمية والإنجازات تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.