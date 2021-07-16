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بأمر من كارتيرون.. الزمالك يتطلع لخطف نجم بيراميدز

الجمعة 16/يوليو/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، البوركينابي إيريك تراوري لاعب بيراميدز، في مقدمة الصفقات المطلوبة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض.

 
وأبدي كارتيرون قناعة كاملة بقدرات وإمكانيات تراوري من خلال متابعة دقيقة للاعب، ليقرر وضعه في مقدمة الصفقات المطلوبة نظرا لإجادة اللعب في أكثر من مركز بخلاف إمتلاكه قدرات فنية وبدنية كبيرة.
 
ويفتح مسئولو الزمالك قنوات الاتصال مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، لحسم صفقة تراوري بناء علي رغبة كارتيرون ليتم الاتفاق وقتها علي طريقة إتمام الصفقة سواء بسداد مقابل مادي أو إبرام صفقة تبادلية تتضمن رحيل بعض لاعبي الأبيض لبيراميدز والعكس.
 
ويرفض مسئولو الزمالك وضع ملف التعاقدات في مقدمة الأولويات خلال الوقت الحالي، لوجود رغبة في توفير مناخ مناسب لفريق الكرة، نظرا لاقتراب موعد انتهاء الموسم والمنافسة بقوة علي لقبي الدوري وكأس مصر.

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كارتيرون انتقالات الزمالك

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