تهشيم سيارات وشجار..حمو بيكا يثير الجدل في الساحل الشمالي

انتشرت في الساعات القليلة الماضية عدد من الفيديوهات والصور التي ظهر بها مطرب المهرجانات حمو بيكا وهو يتشاجر في الساحل الشمال، وذلك عقب حادث أليم تعرض له.



وجمعت الفيديوهات والصور السيارات التي انهارت جراء هذا الحادث والشجار الذي جمع حمو بيكا بعدد من الأشخاص.



ولم تكن هذه هي المرة الأولى لـ حمو بيكا في شجار من هذا النوع حيث أنه آثار الجدل، قبل ذلك جراء حادث تعرضت له سيارته في إحدى قرى الساحل الشمال مما آثار الجدل حينها أيضا.