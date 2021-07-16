Advertisements

تهشيم سيارات وشجار..حمو بيكا يثير الجدل في الساحل الشمالي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
انتشرت في الساعات القليلة الماضية عدد من الفيديوهات والصور التي ظهر بها مطرب المهرجانات حمو بيكا وهو يتشاجر في الساحل الشمال، وذلك عقب حادث أليم تعرض له.

وجمعت الفيديوهات والصور السيارات التي انهارت جراء هذا الحادث والشجار الذي جمع حمو بيكا بعدد من الأشخاص.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى لـ حمو بيكا في شجار من هذا النوع حيث أنه آثار الجدل، قبل ذلك جراء حادث تعرضت له سيارته في إحدى قرى الساحل الشمال مما آثار الجدل حينها أيضا.
تهشيم سيارات وشجار..حمو بيكا يثير الجدل في الساحل الشمالي
تهشيم سيارات وشجار..حمو بيكا يثير الجدل في الساحل الشمالي
تهشيم سيارات وشجار..حمو بيكا يثير الجدل في الساحل الشمالي
تهشيم سيارات وشجار..حمو بيكا يثير الجدل في الساحل الشمالي
تهشيم سيارات وشجار..حمو بيكا يثير الجدل في الساحل الشمالي
تهشيم سيارات وشجار..حمو بيكا يثير الجدل في الساحل الشمالي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمو بيكا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ أقل من ساعتين

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ ساعتين و 47 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 8 ساعات

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يتطلع لخطف نجم بيراميدز

منذ 38 دقيقة

عاجل - رونالدو يرد بقوة على تسريبات فلورنتينو بيريز

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 21 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

التقارير الوهمية الفاسدة أطاحت باللواء أحمد العادلي أحد أشهر رؤساء جهاز أمن الدولة.. صفحات من مذكرات عادل حمودة

"عمرو زكي وهلال محرم".. ماذا بحث المصريون على جوجل؟

مالا تعرفه عن هاسيندا باي في الساحل الشمالي بعد الضجة على "فيس بوك"

طرح كليب غنائي جديد لـ أصيل دي جي

عاجل.. القبض على جوهرة وزوجها بسبب "الفيديوهات الإباحية"

التفاصيل الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب وحقيقة انفصالهما

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

06:31 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس