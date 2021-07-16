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قائد السويد يعتزل اللعب الدولى

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن لاعب كرة القدم السويدي المخضرم سيباستيان لارسون، 36 عاما، اليوم الجمعة عن اعتزاله اللعب الدولي بعد مسيرة حافلة مع منتخب بلاده على مدار 13 عاما خاض خلالها 133 مباراة.

وقال لارسون اليوم إن قرار الاعتزال كان "من أصعب القرارات في مسيرته الرياضية". ولكنه أكد انتهاء مسيرته مع المنتخب السويدي بعد خمس مشاركات مع الفريق في البطولات الأوروبية وبطولات كأس العالم.

وكان لارسون ، الذي يلعب حاليا لفريق آيك السويدي ، قاد منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) التي اختتمت مؤخرا ، وذلك بعد غياب القائد الأساسي للفريق أندرياس جرانكفيست بسبب الإصابة.

ويأتي لارسون ثالثا ، مناصفة مع حارس المرمى أندرياس إيزاكسون ، في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب السويدي في المباريات الدولية على مدار التاريخ ، ولا يتفوق عليهما سوى حارس المرمى توماس رافيللي (143 مباراة) ولاعب الوسط أنديرس سفنسون (148 مباراة) .

ويمتلك المهاجم المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان الإيطالي أكبر رصيد من المباريات الدولية مع المنتخب السويدي من بين اللاعبين الناشطين حاليا.

وخاض إبراهيموفيتش 118 مباراة دولية فقط مع المنتخب السويدي حتى الآن حيث حرمته الإصابة من المشاركة مع الفريق في يورو 2020 علما بأنه عاد من الاعتزال قبل البطولة.

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