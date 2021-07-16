الظهور الأول لابنة الفيوم بعد تكريم السيسي: "حياة كريمة" قارب النجاة لقرى وعزب المحافظة

فخر التكريم وكيف علمتى



وتابعت أننا جميعا نفخر داخل محافظة الفيوم لمشاركتنا فى دعم دور مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى، مؤكدة بصراحة مكنش عندنا أى خلفية بالتكريم إطلاقا، لكن كان عندنا لقاء مع الرئيس لكن تفاجئنا بالتكريم، شكرا سيادة الرئيس سعداء جدا بيها رفعت معنوايتنا شجعت الشباب على التطوع.



فرحة وسعادة لا توصف عقب تسلمى الدع من الرئيس

فرحة وسعادة لا توصف حسيت بفرحة كل الناس الشافتنى وأتفاجأت بتكريمى، والبمصمة نفسها أمل وخير على بلدنا، شكرا ياريس على المبادرة الفيوم كانت فى أحتياج اليها من المحافظات الأحتياجات فيها ضعيفة جدا والامكانيات بها قليلة.



كيف اشتركتى فى مؤسسة حياة كريمة



اشتغلت فى العمل العام ومتواجدة من فترة طويلة ومتواجدة فى الشارع مع الحالات المرضية وذى الاحتاجات الخاصة بمساعدة أهل الخير، وأول ما سمعنا عن المبادة انبسطنا جدا بيها وتم ترشيحى من قبل الدكتور محمود القللى، منسق برنامج المسؤول الحكومى المحترم بالأكاديمية الوطنية للتدريب، تواصلت معاهم وبدأنا نشتغل مع بعض.



خلال مشاركتك فى المبادرة قمت بحصر احتياجات المجتمع



فى بداية عملى فى المبادرة بدأت بحصر الأشخاص وسكن كريم وأحتياجات المجمتع خلال القرى المستهدفة من المبادرة، وتوجهنا لحضورجميع الاجتماعات واللقاءات التى عقدها الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد، نائب المحافظ ونعرض عليهم الاحتاياجات لأن كل قرية تختلف احتياجاتها عن الأخرى.



نصيحة للفتيات بالفيوم



تكريمى هو حافز لجميع الفيات والشباب لكى يشتركوا فى العمل العام، عندما تقدم خير لأشخص محتاج دا نوع أخر من السعادة، أنا حبه العمل العام ومساعدة الناس.



مطالب الناس فى القرى



جاءت مطالب النالب بتوفير سكن كريم خاصتنا من قبل السيدات المعيلات والأرامل مثل ماكينات خياطة ـ مشاريع صغيرة " وأحد الاشخاص طلب مركب للعمل بها فى الصيد فى بحيرة قارون وكل هذه المطالب تم عرضها على المؤسسة ومناقشتها لتوفيرها، ودور المؤسسة التواصل مع الناس ومناقشتهم فى احتياج المشروع.



مشروع الصرف الصحى ـ ومحطات الكهرباء ـ بدء العمل فى مجمع الخدمات بقرية الحامولى ومركز الشباب " شغالين على حصر سكن كريم قربنا على الانتهاء منه.



حياة كريمة قارب النجاة لقرى الفيوم



حياة كريمة "حلم حلمنا به والرئيس السيسى حققة ليينا لأنها بمثابة قارب نجاة لأهالى قرى الفيوم، المركز كله مستفاد بدايتا من ( سكن كريم ـ تنمية تطوير ـ صحة ـ تعليم ـ طرق ـ رى ـ تشغيل عماله وشباب ـ اهتمام بالمرأة ـ تحسين دخل ـ حصر شامل لذوى الاحتايجات الخاصة ).



الأسرة عقب التكريم



ولدتى أول من علمت بتكريمى وكانت مبسوطة جدا لكن والدى علم بالتكريم من التلفزيون، وأهل البلد بدأو بالتوافد على المنزل لتقديم التهنئة ومشاركتنا الفرحة، بصراحة حاجة افتخر بيها مدى الحياة.



شكر وتقدير لمحافظ الفيوم لتواصلة الدائم معنا



نتمنى أن تكون مبادرة حياة كريمة بمركزى يوسف الصديق وأطسا نموذجا لباقى مراكزالفيوم،وخاصتنا أهتمام الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم، والدكتور محمد عماد،وهم دائمين التواصل معنا ولم يبخلوا علينا بأى شيئ.



التسجيل على اللينك.. تطوعت للمبادة فور علمى بها



عقب سماعى عن مبادرة حياة كريمة بالفيوم، وتداول لينك لتسجيل المتطوعين بدأت على الفور فى التسجيل عليه دون تردد، وتواصل معى الدكتورمحمود القللى، للبدء فى حصر سكن كريم وبلغ المؤسسة بأننى نشيطة واعشق العمل العام.



عزيمة التكريم



تكريم الرئيس سيذيذ من عزيمتى انا وجميع الشباب الممتطوعين فى المبادرة، لأن دا حافز لجميع الشباب.



مشاغل الرئيس لم تنسيه المرأة المصرية



بالرغم من مشاغل الرئيس فى الداخل والخارج، لم ينسى المرأة المصرية وشكرها خلال كلمته بالمؤتمر أمس، ودائما هو حافز للشباب والمرأة، نتمنى لبدنا تكون فى مكانه أفضل بقائدنا العظيم عبدالفتاح السيسى.



ـ كان نفسنا نسلم على الرئيس لكن الإجراءات الأحترازية منعتنا

وقالت: كنا نفسنا نسلم على الرئيس لكن علشان الاجراءات الأحترازية مكنش ينفع، أحساس لا يوصف كنت بفكر فى رد فعل واحساس الناس عند تفاجئهم بتكريمى، أنا مبسوطة جدا فرحة لا توصف، درع التكريم دا هو أغلى وسام.



وتابعت: شكرا سيادة الرئيس على المبادرة الجميلة الأنقتذت بها القرى والعزب المهمشة منذ عقود طويلة، أن شاء المتطوعين يكونوا على إد الثقة الذى وضعتها فينا المؤسسة وبشجع كل الشباب للأشتراك فى العمل العام والتطوعى لا ينتظروا مقابل، شكرا محافظ الفيوم ونائبة، والمهندس محمد عمر مكرم، الاستاذ محمود القللى، والاستاذة زينب طلبة شكرا لكل الناس الدعمتنا وأنا بهدى لهم هذا التكرم هم من يستحقوة.





قالت الدكتورة زينب على سلامة، متطوعة فى مؤسسة حياة كريمة بالفيوم: أننى فخور بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لى في الاحتفالية الكبرى التى أقيمت مساء أمس فى استاد القاهرة، تزامنًا مع انطلاق الجمهورية الثانية على مستوى قرى الريف بالمحافظات."زينب"، ابنة قرية المقرانى التابعة لمركز يوسف الصديق، بمحافظة الفيوم، وتعمل أخصائية اجتماعية بالتربية والتعليم، ومتطوعة فى مؤسسة حياة كريمة بالفيوم، تحت رعاية منسقى الفيوم المهندس محمد عمر مكرم، والاستاذة زينب طلبة،قالت "زينب" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" أنها سعيدة جدا بالتكريم من سيادة الرئيس السيسى وأن هذا تكريم للفيوم كلها، وأن التكريم جاء نتيجة ثمارعمل كبير مع فريق عظيم لوضع خطة استراتيجية قوية لتحقق هدف المبادرة بتوجيهات من الدكتور احمد الانصارى، محافظ الفيوم والمهندس محمد عمر مكرم، لتاسيس حياة كريمة للمواطنين المستهدفين بالمبادرة.