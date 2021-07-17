وزارة البيئة في أسبوع| مصر تتقدم بمقترح فني حول آلية تخصيص العائدات لصالح صندوق التكيف

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة البيئة العديد من الأنشطة، حيث شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الإثنين الماضي، في اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن في دورته الـ١٩ والتى تترأسها جمهورية جيبوتى بمشاركة وزراء البيئة للدول الأعضاء بالهيئة.





مصر تتقدم بمقترح فني حول آلية تخصيص العائدات لصالح صندوق التكيف:





ألقت الوزيرة، يوم الثلاثاء الماضي، كلمة نيابة عن المجموعة العربية خلال جلسة المشاورات الوزارية الافتراضية غير الرسمية والتي عقدتها الرئاسة البريطانية لمؤتمر الأطراف السادس والعشرون لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ لمناقشة تخصيص عائدات لصالح التكيف مع آثار تغير المناخ من خلال عائدات آليات المادة السادسة لاتفاق باريس المناخي والمعنية بآليات الكربون، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس.





وأشارت الي أن مصر تقدمت بمقترح فني عن آلية تطبيق العائدات لصالح صندوق التكيف، مؤكدة على أن التوصل لقرار ناجح فيما يخص آليات المادة السادسة لاتفاق باريس يتطلب ضمان الشمولية واحترام التنوع والطبيعة المحددة وطنيًا للمساهمات الوطنية للدول بما في ذلك المساهمات الوطنية غير الكمية وضرورة توفير الدعم المتواصل للدول النامية لبناء وتعزيز قدراتها الوطنية بما يمكنها من المشاركة الفعالة والاستفادة من آليات المادة السادسة لاتفاق باريس وضرورة أن يتم تفعيل ذلك في أية قرارات تصدر عن مؤتمر الأطراف المزمع عقده في جلاسجو نهاية العام الحالي.





وزيرة البيئة تستعرض الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام:





عقدت وزيرة البيئة، يوم الثلاثاء الماضي، إجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والذى يهدف إلى عرض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.





وزيرة البيئة ومحافظ المنيا وشركاء التنمية يناقشون الخطة التنفيذية للمرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا:





ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، يوم الاربعاء الماضي، لجنة تسيير المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وممثلي وزارات التنمية المحلية والخارجية والتعاون الدولى والشركاء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للمشروع على مدار ٣ سنوات حتى ٢٠٢٣





وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم لبحث فرص الاستثمار البيئى فى المحافظة فى مجالى إدارة المخلفات والمحميات الطبيعية:





وفي يوم الأربعاء الماضي، استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم لبحث عدد من الموضوعات البيئية المشتركة، وذلك استكمالًا لرؤية وزارة البيئة في التعامل مع القضايا البيئية من منظور اقتصادى وما تم فى محافظة الفيوم من تطوير فى البنية التحتية للمخلفات وافتتاح مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي بالمحافظة وذلك لأول مرة فى مصر، والذي يقوم بتحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى كهرباء وسماد، وكذلك فى ظل ما تشهده محمية وادى الريان من تطوير فى البنية التحتية بها والذى يراعى الحفاظ على الموارد الطبيعية مع توفير الراحة والاستمتاع للزوار مما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة الداخلية والخارجية على حد سواء، وذلك بحضور الدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة، وممثلين عن وزارات الرى والتجارة الصناعة والزراعة والإسكان، وممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.





فؤاد وسعفان والقباج يوقعون بروتوكول تعاون لإدماج العمل البيئي في سياسات القوي العاملة والتضامن:





وقع وزراء البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والقوي العاملة محمد سعفان، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الخميس، بديوان عام وزارة القوي العاملة، بروتوكول تعاون مشترك لفتح آفاق ومجالات جديدة لتفعيل إدماج العمل البيئي في سياسات وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعي، فضلا عن تضمين مفهوم الحماية الاجتماعية في سياسات وزارة البيئة وحوكمة القطاع غير الرسمي ودمجه في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.





وزراء البيئة والقوى العاملة والتضامن يسلمون 30 مدربا شهادات اتمام التدريب علي مهنة التبريد والتكييف:





سلم وزراء البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد ووزير القوى العاملة محمد سعفان، ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج أمس الخميس، بديوان عام وزارة القوي العاملة، 30 متدربا شهادات اتمام التدريب علي مهنة التبريد والتكييف للمدربين التابعين لمراكز التدريب التابعة لوزارتي القوي العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.





البيئة تبحث أسس التوافق البيئى والاستدامة البيئية لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية





عقد مهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بمقر الوزارة لبحث أسس التوافق البيئى والاستدامة البيئية لأنشطة التعدين واستغلال الثروات التعدينية



