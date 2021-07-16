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الشرطة تكثف البحث لكشف هوية جثة مجهولة صدمها قطار بسوهاج

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
أيمن الجرادي
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يكثف رجال المباحث بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب سوهاج، جهودهم لكشف هوية جثة في العقد السادس من العمر، صدمها قطار بدائرة القسم عند عبورها من مكان غير مخصص للعبور.

بدأت الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج اخطارا من الواء عبدالحميد أبو موسى، مدير مباحث سوهاج يفيد بتواجد جثة على شريط السكة الحديد صدمها قطار بناحية قسم جرجا.
تحرك على الفور رئيس مباحث القسم والريق المعاون لة وتبين وفاة رجل في العقد السادس من العمر، نتيجة اصطدام القطار بة أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وتم نقل الجثة للمستشفى.
تحرر المحضر اللازم تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.

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