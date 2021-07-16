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تراجع واردات المانيا من النفط 11% خلال 5 شهور

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
وكالات
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كشفت بيانات رسمية يوم الجمعة أن واردات ألمانيا من النفط الخام انخفضت 11.4 بالمئة على أساس سنوي في الفترة بين يناير كانون الثاني ومايو أيار إذ تضررت الصناعة من جائحة كوفيد-19 وإجراءات العزل العام المرتبطة بها.


وأظهرت إحصاءات من المكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية والرقابة على الصادرات (بافا) المعني بالتجارة الخارجية أن كميات النفط في الأشهر الخمسة التي خضعت للمراجعة انخفضت إلى 31 مليون طن من 35 مليون طن في نفس الأشهر من 2020.

 

وشكلت روسيا 34.5 بالمئة من واردات النفط الألمانية في الفترة، وتلتها بنسبة 20.2 بالمئة الواردات من بحر الشمال البريطاني والنرويجي، بينما ساهمت الواردات من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بنسبة 15.9 بالمئة.

 

وتوزعت بقية الواردات بين مصادر أخرى ومنها الولايات المتحدة.

 

وأنفقت ألمانيا 11.8 مليار يوان (13.93 مليار دولار) على واردات الخام في الفترة، بزيادة 15.7 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، ما يعكس بشكل أساسي ارتفاع أسعار النفط هذا العام مدفوعة بالطلب.

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