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منسق "حياة كريمة" بالقليوبية يكشف إنجازات مشروع تنمية الريف المصري بالمحافظة (فيديو)

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:24 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف فادي محمد سالم، منسق عام مؤسسة "حياة كريمة" بالقليوبية، عن ما تم إنجازه في محافظة القليوبية من تطوير ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري.

وقال "سالم" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الجمعة إنه يتم حاليًا القيام بعمليات الحفر للمنازل التي سيتم رفع كفاءتها أو إعادة بنائها والتي تصل إلى 1383 منزل وهذا الرقم الفعلي الذي تم الانتهاء منه.

وأشار إلى أنه يجري العمل على 9 وحدات محلية في 36 قرية لتوصيل خدمات الصرف الصحي التي وصلت بنسبة 70% في أغلب الطرق وجاري توصيل باقي النسبة، بالإضافة إلى توصيل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي.

وأوضح أنه سيكون هناك 9 مراكز خدمية في كل وحدة محلية والذي سيخدم أهالي كل وحدة محلية بتقديم الخدمات المحلية لهم، بالإضافة إلى تطوير ما بين 24 إلى 27 مدرسة ما بين ترميم ورفع كفاءة وإعادة تأهيل لها.

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الكلمات المفتاحية

مشروع حياة كريمة القليوبية الريف المصري

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