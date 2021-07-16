جانيت يلين: ارتفاع مستويات التضخم سيستمر عدة شهور

أعربت جانيت يلين، وزير الخزانة الأمريكية، عن مخاوفها بشأن القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. وقالت إنها تتوقع عدة أشهر أخرى من ارتفاع قراءات التضخم، لكنها تظل مؤقتة، مضيفة أن البنك الاحتياطي الفيدرالي يقوم بعمل جيد تحت رئاسة، جيروم باول.

وأضافت يلين، إن الارتفاع في أسعار المساكن في الولايات المتحدة وسط أسعار الفائدة المنخفضة والطلب القوي، لا يحمل نفس المخاطر المرتبطة بانهيار الإسكان في عام 2008. حيث كان الإقراض يجري للمقترضين ذوي الجدارة الائتمانية.

وفيما يتعلق بأداء الاحتياطي الفيدرالي في عهد باول، قالت: لدي الكثير من الاحترام للاحتياطي الفيدرالي ومن المهم بالنسبة له أن يصدر أحكاما مستقلة حول ما هو مناسب. قائلة: أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قام بعمل جيد.

ولم تختلف تصريحات يلين عما صدر عن محافظ الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، أثناء شهادته أمام الكونجرس. حيث أكد على أن ارتفاع التضخم الحالي يرجع لعوامل غير اعتيادية تتعلق بإعادة فتح الاقتصاد، بعد وباء فيروس كورونا. وأشار إلى أن هذا الارتفاع مؤقت.