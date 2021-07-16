كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك





استقر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على أسماء العائدين من الإعارة لصفوف الفارس الأبيض بالموسم الجديد.





العائدون من الإعارة في الزمالك





كشف مصدر بنادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض استقر على عودة 3 لاعبين من المعارين فى نهاية الموسم الحالى.





وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون استقر على عودة مصطفى فتحى جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المعار إلى سموحة السكندري فى الموسم الجديد، بعدما استعاد اللاعب فورمته الفنية.





وشارك مصطفى فتحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي سموحة السكندري المعار إلى سموحة السكندري 21 لقاء وتمكن من تسجيل 6 أهداف ببطولة الدوري المصري.



