بفستان أسود أنيق.. سمية الخشاب تبهر جمهورها عبر "إنستجرام"

أبهرت الفنانة سمية الخشاب جمهورها بأحدث إطلالة لها، حيث شاركت صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت "الخشاب" في الصورة بفستان اسود أنيق،واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفها،كما وضعت ميك أب صاخب.



وكانت آخر أعمالها كليب أغنية “أوعدك” والذي جمعها بـ مطرب المهرجانات عمر كمال وآثار حالة من الجدل الواسع داخل الوسط الفنى، خاصة أن البعض يتوقع أن يشاركا سويًا فى عمل واحد.ك أب صاخب.