Advertisements

بالمستندات.. منتخب اليد يتسلم زي الأولمبياد

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements

كشفت المستندات الرسمية تسلم بعثة منتخب كرة اليد لزي المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وشهدت الساعات الماضية بعض الأنباء التي تفيد أزمة في بعثة منتخب كرة اليد وعدم تسلم الزي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية وهو عكس المستندات الرسمية التي تفيد بتسلم الزي حيث حضر لمقر اللجنة الأولمبية مندوب من اتحاد كرة اليد تسلم الزي بعد تحهيزه من أجل تسليمة للبعثة التي تغادر مساء اليوم لطوكيو.

وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية خلال الأيام الماضية على تذليل كافة العقبات أمام جميع أفراد البعثات من أجل توفير الراحة قبل التوجه لطوكيو والمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.

وقام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتسليم الزي لعدد 23 لاعبة متأهله للأولمبياد ولم تحدث أزمات أو اعتراضات وشهدت عملية تسليم الزي مرونة في تغيير المقاسات للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في حالة إختلاف المقاسات بين الذي تم تسليمه من الاتحادات والتسليم الفعلي.

وحرص مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية على التواصل مع اتحاد كرة اليد بعد الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية لمعرفة مصدر هذه الشائعات رغم التيسيرات والتسهيلات التي قام بها مسئولي اللجنة الأولمبية حيث تم التأكيد على إستلام الزي وأيضا توضيح احتمالية غياب منتخب كرة اليد عن حضور حفل الافتتاح يوم 23 يوليو بسبب ارتباط الفريق بخوض مباراة البرتغال حيث أن التواجد في طابور الافتتاح قد يهدد المنتخب بالارهاق وهو ما يفضله مجلس إدارة اتحاد كرة اليد بعدم تواجد المنتخب في الافتتاح للحفاظ على اللاعبين.

لا يتوفر وصف.

أخبار تهمك

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ 18 دقيقة

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 34 دقيقة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 50 دقيقة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يتطلع لخطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

06:31 م

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

05:38 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس