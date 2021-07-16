أكد رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، اليوم الجمعة، أن الإدارة مازالت تعمل في الفترة الحالية من أجل تمديد تعاقد النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، والذي انتهى تعاقده مع الفريق في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وهو الأمر الذي تعقد بشكل كبير مؤخراً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها معظم أندية العالم، بسبب الآثار السلبية التي خلفها كورونا.



وكانت العديد من وسائل الإعلام الرياضية قد أشارت إلى أن هناك اتفاق بين الطرفين، وأن ميسي سيمدد تعاقده مع "البرسا" لخمس سنوات قادماً، وأنه وافق على تخفيض راتبه بواقع 50%، من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الفريق الكاتالوني من أجل تجديد عقده دون خرق قواعد اللعب المالي النظيف.



ويحاول الفريق الكاتالوني بيع أو إعارة العديد من لاعبي الفريق في الفترة الأخيرة من أجل توفير جانب من المال يساعد على تمديد تعاقد ميسي والتعاقد مع لاعبين جدد، وتجنب أي خروقات مالية في الوقت نفسه، وهو الأمر الذي لا يسير بالشكل المنتظر، في ظل معاناة معظم الأندية على الصعيد الاقتصادي.



وقال لابورتا في تصريحات للصحافيين خلال حدث أقيم في مدينة جيرونا، إنه إدارته "مازلت تعمل" من أجل إتمام الأمر، وتمديد تعاقد نجم الفريق الأول، والمتوج منذ أيام ببطولة كوبا أمريكا، وهو الأولى في مسيرته مع المنتخب الأول.



وتحدث رئيس "البرسا" عن الأمر في تصريحات صحافية بالأمس أكد فيها أن الأمور تسير بشكل جيد، وأنه على الطرفين التحلي بالصبر لأن الأمر قد يأخذ بعض الوقت من أجل اتمامه بالشكل المنتظر.



وتابع لابورتا قائلاً "على مدار ما تبقى من موسم الانتقالات الصيفية سيكون لدينا أخبار جيدة. أعلم أن الفريق يقوم بعمله كما يجب أن يكون"، في إشارة إلى أن المفاوضات بين الطرفين قد وصلت لمراحل متقدمة، وتكلل بالنجاح قبل انتهاء الميركاتو الصيفي الجاري.