بالصور.. تعرف على مواصفات وتصميم سيارة أوبل أسترا الجديدة

أوبل أسترا الجديدة .. توجد العديد من العلامات التجارية الكبيرة التي تلقى اهتماما كبيرا ورواجا بالنسبة لسوق السيارات في مصر والشرق الأوسط، من بينها أوبل.









وأعلنت أوبل عن جيل أسترا السادس، والذي يأتي بمنظومة هجينة لأول مرة وتقنيات عديدة لدعم السائق وأحدث لغات الشركة التصميمية، في سيارة الشركة الجديدة.









وصرحت أوبل أن أسترا الجديدة ستقدم باختيارات محركات ديزل وبنزين بقوة تتراوح بين ١١٠ و١٣٠ حصان بجانب منظومتين هجينتين تبلغ قوة إحداهما ٢٢٥ حصان وناقل حركة يدوي ٦ سرعات أو أوتوماتيكي ٨ سرعات.









وتتمتع مقصورة سيارة أوبل أسترا الجديدة، بتصميم أنيق يحوي شاشتين بقياس ١٠ بوصة للعدادات الرقمية والشاشة الوسطية التي تعمل باللمس و تدعم خدمات أبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكية كما هدفت أوبل لتخفيض زرائر التحكم بها مع إمكانية الأوامر الصوتية.









وزودت أوبل سيارتها أسترا بباقة لدعم السائق شملت نظام دعم النقطة العمياء طويل المدى والتنبيه من حركة المرور الخلفية ومثبت السرعة التفاعلي مع خاصية Stop & Go للتوقف والتحرك ذاتيا.









وأشارت شركة أوبل عملاق صناعة السيارات، إلى أن سيارة أسترا الجديدة تم زيادة قاعدتها الخلفية، وطول قاعدة عجلات أسترا بقدر ١٣ مم ليبلغ ٢٦٧٥ مم مع سعة ٤٢٢ لتر للحقيبة الخلفية وتم تصميمها وتطوريرها بمقر الشركة الرئيسي في مدينة Russelsheim الألمانية حيث سيبدأ إنتاجها خلال الخريف القادم.



