Advertisements

وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من تركيب ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى أبوكبير

الجمعة 16/يوليو/2021 - 07:41 م
بوابة الفجر
سمر السيد
Advertisements
قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي بمستشفي أبو كبير المركزي، وذلك للوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، ومتابعة تركيب المخارج الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي من خلال الشركة المتعاقد معها المستشفى. 

وشدد على سرعة الانتهاء من التركيب خلال ساعات، لبدء التشغيل التجريبي، لصالح المرضي بالمستشفي، حيث سيتم تشغيل الجناح الأيمن بعد الإنتهاء من أعمال التطوير به، وبلغت السعة الاستيعابية له بعد تطويره ٦٠ ماكينة غسيل كلوي، بدلًا من ٤٥ ماكينة بالقسم القديم، وفور تشغيل الجناح الأيمن سيتم البدء في تطوير الجناح الأيسر، وتبلغ التكلفة التقديرية لأعمال التطوير ٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك لإستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

ووجه وكيل وزارة الصحة إدارة المستشفي، بمتابعة الشركة المسند لها أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالمستشفي، لسرعه الإنتهاء من تنفيذ الأعمال لتحسين مستوي الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين عليها، مشيدًا أيضًا بدور المجتمع المدني وتضافر الجهود في تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مستشفى المرضى الصحة الشرقية

أخبار تهمك

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد فرجاني ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس السوبر الإسباني

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عاجل.. قرار جمهوري بمناسبة عيد الأضحى

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر من كارتيرون.. الزمالك يتطلع لخطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ ساعتين و 10 دقيقة

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ ثلث ساعة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم الصفقة الذهبية

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 21 دقيقة

موضوعات متعلقة

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء الطابق الثالث بمستشفى القنايات

محافظ الشرقية يُهدي مستشفى القنايات المركزي ماكينة غسيل كلوي على نفقة المحافظة​

محافظ الشرقية يتفقد الخدمات الصحية بمستشفى مشتول السوق

محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير مستشفى بني مزارالعام بتكلفة 300 مليون جنيه

لإصلاح الأعطال.. غلق وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى "ديرب نجم" بالشرقية

وكيل صحة الشرقية يناقش تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

06:31 م

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

04:59 م

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

05:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس