وكيل صحة الشرقية يوجه بسرعة الانتهاء من تركيب ماكينات الغسيل الكلوي بمستشفى أبوكبير





وشدد على سرعة الانتهاء من التركيب خلال ساعات، لبدء التشغيل التجريبي، لصالح المرضي بالمستشفي، حيث سيتم تشغيل الجناح الأيمن بعد الإنتهاء من أعمال التطوير به، وبلغت السعة الاستيعابية له بعد تطويره ٦٠ ماكينة غسيل كلوي، بدلًا من ٤٥ ماكينة بالقسم القديم، وفور تشغيل الجناح الأيمن سيتم البدء في تطوير الجناح الأيسر، وتبلغ التكلفة التقديرية لأعمال التطوير ٥ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، وذلك لإستقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.



ووجه وكيل وزارة الصحة إدارة المستشفي، بمتابعة الشركة المسند لها أعمال التطوير والتوسعة الجارية بالمستشفي، لسرعه الإنتهاء من تنفيذ الأعمال لتحسين مستوي الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضي والمترددين عليها، مشيدًا أيضًا بدور المجتمع المدني وتضافر الجهود في تقديم أفضل خدمة طبية ممكنة للمرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.

قام الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتفقد أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة وتوسعة قسم الكلي الصناعي بمستشفي أبو كبير المركزي، وذلك للوقوف علي معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، ومتابعة تركيب المخارج الخاصة بماكينات الغسيل الكلوي من خلال الشركة المتعاقد معها المستشفى.