الهضبة عمرو دياب يطرح ثاني أغانيه الصيفية "اتقل"

طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "اتقل" والتي تعد من ضمن الحملة الدعائية لإحدى شركات المياه الغازية، والأغنية الثانية له في صيف عام 2021.



وظهر الهضبة عمرو دياب، في فيديو أغنيته بشكل مبهج وإطلالة صيفية.



أغنية "اتقل" كلمات تامر حسين، ألحان مدين، توزيع أحمد إبراهيم، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



وكان عمرو دياب قد طرح مؤخرا أغنيته "الدنيا بترقص"، وهي من إخراج طارق العريان وكلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع أحمد إبراهيم.



