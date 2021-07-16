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من اليخت.. ياسمين صبري تتألق بفستان أبيض

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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شاركت الفنانة ياسمين صبري، صورة من أحدث جلسات تصوير لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "صبري" أثناء استمتاعها بالإجازة الصيفية، داخل يخت بفستان أبيض أنيق،واعتمدت على الميك أب هادئ.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، كان مسلسل "فرصة تانية" وعرض في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبد الغني، ‏سارة الشامي، محمد أبو داود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

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