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التفاصيل الكاملة في واقعة قتل صاحب سوبر ماركت بحلوان

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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اعترف صاحب محل أحذية المتهم بقتل صاحب سوبر ماركت بثلاث طعنات متفرقة بالجسم، بتفاصيل الواقعة بالكامل.

 وقال إنه دائما يشتري مسلتزمات منزله من المجني عليه وكان يتأخر في سداد الفلوس ويوم الواقعة طلب من المجني عليه علبة سجائر ولم يدفع ثمنها فعاتبه المجني عليه بالمبالغ التي عليه سابقا، فقاما باخذ "مفك خياطة" كان بحوزته وطعن المجني عليه ثلاث طعنات حتي لقي مصرعه في الحال.

وفي وقت سابق انتقل فريق من نيابة حوادث حلوان الكلية لمناظرة جثة المجني عليه حيث تبين أن الجثة لرجل يبلغ من العمر 36 سنة ويرتدى قميص أبيض اللون وبنطلون "جينز " وبها 3 طعنات أثنين بالصدر وطعنة بالقلب أدت إلى نزيف دموى والوفاة فى الحال، وكان يوجد الأداه المستخدمة فى الجريمة " مفك" بجوار الجثة.

وجاء قرار النيابة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة
التحقيقات، وإرسال الصحيفة الجنائية الخاصة به.

تلقي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من
مستشفي النصر العمالي، مفاده استقبالها جثة المواطن "أيمن عاشور"، صاحب سوبر ماركت ومقيم بمنطقة كفر العلو.


وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزماتي يدعي" مجدي"،بسبب مشادة كلامية بينهما أثناء قيام المتهم بشراء بعض الأغراض من الضحية، وألقت قوات الأمن القبض عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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