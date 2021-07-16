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نجم باريس سان جيرمان يُعلن رحيله

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:03 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الظهير الإيطالي أليساندرو فلورنزي، المتوج الأحد مع منتخب بلاده بكأس أوروبا، رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي بحسب ما كتب الخميس في حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب الظهير الإيطالي الذي دافع الموسم الماضي عن ألوان سان جيرمان على سبيل الإعارة من روما، بأنها "لحظة الوداع"، مضيفاً "حظيت بامتياز أن أكون جزءاً من هذه العائلة. التواجد هنا كان فرصة لكي أنمو".

وتوجه ابن الثلاثين عاماً في حسابه على انستغرام بالشكر "للجميع. الطاقم، المدربون، الإداريون والزملاء. أتمنى لكم الأفضل".

وكان فلورنزي معاراً من روما إلى فالنسيا الإسباني لمدة عام قبل أن يحل في العاصمة الفرنسية بداية الموسم الماضي بنظام الإعارة أيضاً.

ولم يكشف فلورنزي الذي خاض 21 مباراة في الدوري الفرنسي (سجل هدفين)، ما إذا كان سيعود الى روما الذي بدأ مسيرته الاحترافية معه عام 2011 بعدما شق طريقه في صفوف الفرق العمرية لنادي العاصمة منذ عام 2002.

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