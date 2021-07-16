العثور على 13 ألف عبوة أدوية محظور تداولها بحوزة صيدلي بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 13000 عبوة أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك صيدلية بمحافظة الجيزة.





وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.