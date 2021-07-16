Advertisements

العثور على 13 ألف عبوة أدوية محظور تداولها بحوزة صيدلي بالجيزة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:05 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.


وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 13000 عبوة أدوية خاصة بعلاج الأمراض المزمنة مهربة جمركيًا وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بحوزة مالك صيدلية بمحافظة الجيزة.


وتحفظت القوات على المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي بنهائي إفريقيا

منذ ساعة

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ ساعة و نصف

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 15 ساعة

نجم باريس سان جيرمان يُعلن رحيله

منذ ساعة

عاجل.. لابورتا يُعلق على أزمة تجديد عقد ميسي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ 35 دقيقة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ حوالي 4 ساعات

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

07:31 م

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

06:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس