الكشف عن تشكيل الأهلي المتوقع ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي مساء غدًا السبت فى نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمدينة الرباط فى المغرب.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين غدًا السبت فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب محمد الخامس.





وجاءت تشكيلة الأهلي المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمي: محمد الشناوي.





خط الدفاع: علي معلول، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.





خط الوسط: ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي.



