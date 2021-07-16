رامي صبري يوجه رسالة شكر لزملاءه عقب وفاة شقيقه

وجه الفنان رامي صبري رسالة شكر لزملاؤه وكل من سانده عقب وفاة شقيقه كريم صبري، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



وكتب "صبري" قائلا: "شكر واجب لكل زمايلي وأخواتي الفنانين المحترمين على المواساة في وفاة أخي الغالي كريم.. شكر الله سعيكم جميعًا وتقبل دُعاءكم ولا أراكم مكروهًا في عزيزٍ لديكم".



يذكر أن شقيق رامي صبري توفى منذ أيام قليلة وأقيمت جنازته في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما أقيم العزاء في منزل العائلة.