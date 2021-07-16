"بكري" يكشف مقصد السيسي من كلمة بلاش هري (فيديو)

علق الإعلامي مصطفى بكري، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه مساء أمس في ستاد القاهرة خلال احتفالية حياة كريمة، قائلًا إنها تعكس رسائل مصر التي تبحث عن حقوقها ولا تجور على أحد للعالم أكمله، وعبرت عما يجيش في صدور المصريين، وألفاظ الرئيس كانت صريحة وواضحة".



وأضاف خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن كلمة الرئيس السيسي"بلاش هري"، كانت ردًا على المشككين في قدرة الدولة على حماية أمنها القومي، مؤكدا أن القيادة السياسية والعسكرية واعية بكل ما يحدث، وأن محاولات البعض القفز على الأحداث هي محاولة لإملاءات غير ضرورية عندما تمضي في طريق خاطيء، فجيش وقيادة مصر قادرة على التصدي لكل التحديات.



وتابع: "كفاية هري يعني كفى شائعات وأكاذيب وكونوا صفًا واحدًا مع قيادة مصر التي خلصت البلاد من شرور الجماعة الإرهابية التي رغبت إدخال مصر إلى الظلام"، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي فى مؤتمر حياة كريمة رسالة طمأنينة لكل من يعنيه الأمر.





