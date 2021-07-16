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نائب رئيس اتحاد عمال مصر : مبادرة حياة كريمة إعلانُا لجمهورية جديدة

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على احتفالية مبادرة حياة كريمة قائلًا إنها تمثل إعلانًا لجمهورية جديدة بأفكار وطموح جديد لدى الشعب المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، أن تصريحات الرئيس السيسي عن أزمة سد النهضة جعلت الشعب ينام ليلة سعيدة، ويطمئن على مستقبل المياه ومستقبل الحياة بشكل كامل، مشيرا إلى أن مبادرة حياة كريمة يستفيد منها 60% من الشعب المصري.

وتابع أن تأهيل القرى على أسس علمية صحيحة، يعني إعادة تشييد المباني وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية داخلها، فضلًا عن تنفيذ مشروعات استثمارية، موضحا أن المبادرة توفر سكنًا إنسانيًّا ملائمًا وفرصة عمل جاهزة بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتي تقوم على إتاحة كافة الخدمات أمام المواطنين، وبالتالي يوفر لهم حياة كريمة.

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الكلمات المفتاحية

مبادرة حياة كريمة رئيس الجامعة الاسلامية الجمهورية الجديدة والرئيس السيسي الجمهورية الجديدة

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