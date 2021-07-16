عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي





اقترب 5 لاعبين من الرحيل نهائيًا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





جاءت أسباب رحيل هذا الخماسي عن صفوف نادي الزمالك، ما بين رغبة المشاركة في المباريات، وعدم قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون بامكانياتهم.





جاءت قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن النادي الأهلي، هم محمد أشرف روقا لاعب خط الوسط، وأحمد عيد الظهير الأيمن، وعمر السعيد مهاجم الفريق المعار الي الجونة، بالإضافة إلى محمد عبد السلام مدافع الفريق، وحميد احداد مهاجم الفريق.





ومن المقرر أن يتم حسم مصير جميع اللاعبين من قبل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة.







