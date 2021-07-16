الرقابة على الصادرات والواردات تؤكد استمرار أعمالها يومي الأحد والسبت القادمين

قالت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إنها استمرارعملها بالمنافذ والمطارات والموانئ الجمركية والمراكز اللوجستية يومي السبت والأحد القادمين، حرصا على عدم توقف تعطيل الافراج الجمركي عن الرسائل والشحنات القادمة من الخارج، وتسهيلا لحركة التجارة.

وتابعت في بيان لها، "أنه من أجل مصلحة الوطن الغالي علينا جميعا فإننا مستمرون في استقبال طلبات الفحص و كذلك إجراءات الفحص المشترك بالساحات و منح تأشيرات النقل و التخزين تحت التحفظ و المطابقات و استمرار عمل معامل الفحص بكامل طاقتها و استيفاء إجراءات الرسائل المصدرة و اصدار شهادات المنشأ مع عدم التقيد بالعطلة الرسمية، مؤكدة على انه تم قد تم التواصل مع مصلحة الجمارك للتنسيق في هذا الشأن".