أجازة البنوك في مصر خلال عيد الأضحى المبارك 2021

أجازة البنوك.. أيام قليلة تفصلنا عن احتفال المسلمين في كل بقاع الأرض بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقبله وقفة عرفات، حيث ترى حجيج الرحمن وهو يهللون ويكبرون آملين من المولى أن يغفر ذنوبهم، مع الحصول على أجازة لمختلف القطاعات.





أجازة البنوك خلال عيد الأضحى 2021





ويتساءل الكثيرون عن مواعيد عمل الهيئات الحكومية والخاصة وأجازة البنوك ومواعيد عملها خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك 2021 من أجل قضاء مصالحهم.





أجازة البنوك خلال عيد الأضحى





وقرر البنك المركزى المصرى تعطيل العمل بالبنوك بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى 2021 المبارك، من الاثنين المقبل 19 يوليو 2021 وحتى الخميس الموافق 22 يوليو 2021، على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021.

عيد الأضحى 2021 وأجازة البنوك





وتوجد تعليمات خلال عيد الأضحى المبارك بتغذية ماكينات الصراف الآلى "ATM" بالبنوك العاملة فى السوق المحلية بالكاش، بشكل دورى طبقًا لخطة وتعليمات البنك المركزى المصرى بالتنسيق مع البنوك العاملة فى السوق المحلية، لتلبية احتياجات المواطنين من النقدية، خاصة فى الأعياد والإجازات.



