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حبس المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة في السلام

الجمعة 16/يوليو/2021 - 08:39 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
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قررت نيابة السلام حبس المتهم بالإتجار بالمواد المخدرة بالسلام 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تمكن ضباط قسم شرطة مدينة السلام من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت 400 جرام وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة لتباشر التحقيقات.

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حوادث الفجر حبس السلام الإتجار بالمواد المخدرة

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