Advertisements

حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي

الجمعة 16/يوليو/2021 - 09:42 م
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

شهد مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES الذي يشارك بفعاليات المهرجان ضمن المسابقة الرسمية.
ونقلت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع فيسبوك اللقطات الرسمية من وصول صناع الفيلم للسجادة الحمراء قبل يوم من ختام المهرجان.
وشارك بحفل افتتاح الفيلم مخرجه خواكيم لافوس، ونجومه ليلي بختي ودميان بونار، ولجنة تحكيم مسابقة نظرة ما.
حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي
حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي
حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي
حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي
حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي
حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي
حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي
حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي

أخبار تهمك

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة للجماهير

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على خط هجوم الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

منذ 39 دقيقة

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

منذ حوالي 5 ساعات

مورينيو يطلق تصريحًا ناريًا ضد بيريز بشأن التسريبات الأخيرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يفاضل بين هذا الثنائي لقيادة هجوم الأهلي بنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. مقتل ضابط وإصابة 3 آخرين خلال مواجهة مع مسلح في تكساس

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مصر تحسم موقفها بشأن استمرارها في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

تطورات جديدة في مفاوضات ريال مدريد مع صلاح

منذ حوالي 6 ساعات

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريحات موسيماني قبل مواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفقد نجم الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يحدد أسماء العائدين من الإعارة إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:42 م

عاجل.. السيسي يفوض رئيس الوزراء في بعض اختصاصاته

عاجل.. 5 لاعبين خارج الزمالك في الميركاتو الصيفي

08:31 م

عاجل - الأهلي يفقد 5 لاعبين أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

09:01 م

عاجل.. مدرب كايزر تشيفز يُحذر الأهلي

04:52 م

5 ملايين يورو سعر الاستغناء عن نجم الأهلي

09:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس