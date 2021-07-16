حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES ضمن فعاليات كان السينمائي



شهد مهرجان كان السينمائي الدولي مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح فيلم LES INTRANQUILLES الذي يشارك بفعاليات المهرجان ضمن المسابقة الرسمية.

ونقلت الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع فيسبوك اللقطات الرسمية من وصول صناع الفيلم للسجادة الحمراء قبل يوم من ختام المهرجان.

وشارك بحفل افتتاح الفيلم مخرجه خواكيم لافوس، ونجومه ليلي بختي ودميان بونار، ولجنة تحكيم مسابقة نظرة ما.

